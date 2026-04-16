В России у смартфонов выявили скорость ниже возможностей операторов

В России у значительной части смартфонов обнаружили проблемы с передачей данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ оператора «Мегафон».

По данным исследования, 68% протестированных устройств имеют низкую пропускную способность в сетях 3G и 4G. Еще 65% не поддерживают корректную агрегацию частот, что также снижает скорость интернета.

В компании отметили, что эти проблемы приводят к тому, что фактическая скорость передачи данных оказывается ниже возможностей сети оператора.

Кроме того, у 40% смартфонов возникают сложности с автоматическим подключением к сети, у 25% — нестабильная скорость интернета, а у части устройств выявлены проблемы с локализацией и стабильностью работы при высокой нагрузке.