В России разработали вакцину против лихорадки Денге
В России создана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки Денге. Об этом РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас начинаются клинические исследования препарата.
Вакцина была разработана по обращению президента Никарагуа Даниэля Ортеги.