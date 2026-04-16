В России разработали вакцину против лихорадки Денге

В России создана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки Денге. Об этом РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас начинаются клинические исследования препарата.