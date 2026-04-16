В России хотят ограничить внесение наличных через банкоматы

Минфин согласовал введение ограничений на внесение наличных через банкоматы для физических лиц. Об этом РБК сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, лимит может составить 1 млн рублей для каждого банка отдельно. При этом ограничение не будет распространяться на все банки в совокупности — система учета пока не позволяет это реализовать.

Минфин согласовал введение ограничений на внесение наличных через банкоматы для физических лиц. Об этом РБК сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, лимит может составить 1 млн рублей для каждого банка отдельно. При этом ограничение не будет распространяться на все банки в совокупности — система учета пока не позволяет это реализовать.

Срок действия лимита и формат его применения (разовая операция или месячный объем) пока обсуждаются.

Инициатива может вступить в силу осенью 2026 года.