В одном из сел Рязанской области около 30 лет брали плату за водоотведение при разрушенных очистных

Жители Шиловского района сообщили, что в селе Желудево с 1997 года и до сих пор с них взимают плату за услуги водоотведения, хотя очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии, а сточные воды напрямую сбрасываются в реку Пара. Они поинтересовались, за что именно взимались платежи на протяжении около 30 лет и на какие цели они направлялись, и приложили квитанции.