В одном из поселков Рязанской области отремонтируют вентиляцию на крыше дома после проверки инспекции

В доме № 11 по улице Гончарова на чердаке и крыше нашли повреждения кирпичной кладки и штукатурки на вытяжных трубах вентканалов. Инспекция предписала ОАО «Октябрьское ЖКХ» устранить нарушения до 25 мая 2026 года. Выполнение работ остается на контроле.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Фото: ГЖИ по Рязанской области.