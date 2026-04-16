В Госдуме предложили подключать телемедицину прямо во время очных приемов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили использовать телемедицинские технологии прямо во время очных приемов у врачей. Об этом говорится в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

Инициатива предполагает проведение гибридных консилиумов: лечащий врач во время приема пациента сможет подключать узких специалистов онлайн для уточнения диагноза и выбора тактики лечения.

При этом итоговое решение и назначения будет оформлять очный врач с учетом мнения дистанционного специалиста.

По мнению авторов предложения, это позволит сократить время ожидания консультаций, снизить число повторных визитов и повысить доступность медицинской помощи, особенно в условиях дефицита специалистов и для жителей удаленных территорий.