В Госдуме предложили бесплатно кормить горячим питанием школьников и студентов из малоимущих семей

Депутаты Госдумы 16 апреля направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением расширить систему бесплатного горячего питания в школах. Сейчас бесплатно кормят только учеников начальной школы (1-4 классы). Парламентарии предлагают обеспечить бесплатным горячим питанием также школьников 4-11 классов и студентов колледжей, но при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума.

В Госдуме предложили бесплатно кормить горячим питанием школьников и студентов из малоимущих семей. Об этом сообщило издание «Известия».

Депутаты Госдумы 16 апреля направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением расширить систему бесплатного горячего питания в школах. Сейчас бесплатно кормят только учеников начальной школы (1-4 классы). Парламентарии предлагают обеспечить бесплатным горячим питанием также школьников 4-11 классов и студентов колледжей, но при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума.

Как пояснила одна из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, данная мера позволит сделать поддержку обучающихся всех возрастов более адресной и укрепить социальную защиту детей из нуждающихся семей.

