В Дагестан доставили гуманитарную помощь из Рязанской области

В Дагестан доставлено 20 тонн груза из Рязанской области. В нем — питьевая вода, продукты питания, предметы первой необходимости. В сборе гуманитарной помощи, который был организован по поручению губернатора Павла Малкова, участвовали трудовые коллективы, представители бизнес-сообщества, волонтерских и общественных организаций, муниципалитетов региона. Председатель собрания депутатов Махачкалы Хиби Алиев поблагодарил жителей Рязанской области за помощь.