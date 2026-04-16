SuperJob: каждый четвертый рязанский подросток планирует работать летом — чаще всего курьерами или разнорабочими

Выяснилось, что 22% подростков уже подрабатывали в течение учебного года — в основном курьерами, разнорабочими, сотрудниками ПВЗ и общепита. Еще 25% родителей сообщили, что их дети планируют работать летом. В топе летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, работник общепита, вожатый и помощник тренера. Чаще всего работу подростки находят сами (40%), реже — с помощью родителей (21%), друзей (15%) или школы (13%).

Опрос проводился с 18 марта по 9 апреля 2026 года среди родителей школьников 14-17 лет.