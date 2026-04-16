Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
13°
Птн, 17
14°
Сбт, 18
14°
ЦБ USD 76.09 0.86 17/04
ЦБ EUR 89.41 0.68 17/04
Нал. USD 77.71 / 76.50 16/04 18:15
Нал. EUR 91.67 / 92.55 16/04 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
593
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 895
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 751
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Собственника кафе в Рязани через суд обязали снести часть летней веранды
Собственника кафе «Каштан» в Рязани обязали снести часть летней веранды. Об этом 16 апреля сообщили в соцсетях Арбитражного суда региона.

Кафе находится на улице Введенской, дом № 107А. Администрация города подала иск к индивидуальному предпринимателю с требованием демонтировать часть летней веранды и пристройку из OSB-плиты (беседку дворника).

Ранее специалисты управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии провели проверку. Они установили, что собственник самовольно занял земельные участки общей площадью 19 м²: 4 м² под частью летней веранды и 15 м² под пристройкой.

Предпринимателю направили предостережение, оно было проигнорировано.

Суд удовлетворил требования мэрии. Индивидуальный предприниматель должен демонтировать часть летней веранды.

Решение не вступило в законную силу.