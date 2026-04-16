Собственника кафе в Рязани через суд обязали снести часть летней веранды

Кафе находится на улице Введенской, дом № 107А. Администрация города подала иск к индивидуальному предпринимателю с требованием демонтировать часть летней веранды и пристройку из OSB-плиты (беседку дворника). Ранее специалисты управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии провели проверку. Они установили, что собственник самовольно занял земельные участки общей площадью 19 м²: 4 м² под частью летней веранды и 15 м² под пристройкой. Предпринимателю направили предостережение, оно было проигнорировано. Суд удовлетворил требования мэрии.