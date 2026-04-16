Рязанские врачи спасли пациента с редким осложнением после операции

В Рязанском кардиодиспансере спасли 70-летнего пациента с редким послеоперационным осложнением. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Мужчина поступил в реанимацию в критическом состоянии спустя несколько дней после операции в федеральной клинике, где ему заменили два сердечных клапана. Его жизненные показатели резко ухудшились.
Обследование показало, что сердечная мышца практически не сокращается. Врачи диагностировали острую дисфункцию левого желудочка, неинфекционный миокардит и системный аутоиммунный ответ.
«Для нас это уникальный случай», — отметил врач-кардиолог Александр Чучунов.
Медики приняли решение о проведении пульс-терапии — лечения высокими дозами гормональных препаратов. Уже через несколько дней состояние пациента значительно улучшилось.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию, его жизни ничего не угрожает.