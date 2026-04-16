Рязанские полицейские депортировали из РФ четырех иностранцев, нарушивших закон

Отмечается, что два мигранта из стран Средней Азии недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области. Один из них отбывал наказание за кражу, другой — за мошенничество. Еще двое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. Ранее они нарушили правила въезда и пребывания на территории России. Полицейские и судебных приставы доставили иностранцев в Москву в международный аэропорт. Билеты мигранты приобретали за свой счет.

