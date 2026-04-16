Рязанка стала бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Воспитанница «Кометы» завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг. В решающем поединке Марина Воробьёва одолела спортсменку из Испании. «Поздравляю Марину и её тренера с отличным результатом!» — написал глава региона.