Рязанка стала бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Рязанка Марина Воробьёва —стала бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси. Об этом 16 апреля сообщил губернатор Павел Малков в канале MAX.
Воспитанница «Кометы» завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг. В решающем поединке Марина Воробьёва одолела спортсменку из Испании.
«Поздравляю Марину и её тренера с отличным результатом!» — написал глава региона.
