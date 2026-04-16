«Рязаньэнерго» второй год подряд признано лидером рейтинга качества услуг по техприсоединению

При анализе учитывались показатели 63 участников из 74 регионов России. Позиция формировалась с учетом сроков техприсоединения и их сокращения по всем категориям мощности: до 15 кВт включительно, свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно, свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно, не менее 670 кВт. Итоговый результат определялся как среднее значение по этим группам.

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» вновь занял первое место в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-слуужбе компании.