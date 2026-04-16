Рязанцу помогли вернуть деньги за услугу юриста, которую он не получил

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, рязанец заключил договор на юридические услуги по банкротству, полностью оплатил их, но услуги ему не были оказаны. Мужчина потребовал вернуть деньги и компенсировать ущерб, однако юрист отказал. С помощью Роспотребнадзора рязанец обратился в суд. Его требования частично удовлетворили. Мужчина получил 294 200 рублей: 162 800 рублей — возврат оплаты по договору, 20 000 рублей — компенсация морального вреда, 91 400 рублей — штраф за то, что компания не удовлетворила требования добровольно, и ещё 20 000 рублей на оплату юридических услуг.

