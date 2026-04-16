Рязанца осудили на 9,5 лет за сбыт наркотиков

Рязанский районный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и их незаконной продаже. Ему назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как установил суд, в конце 2023 года он устроился оператором интернет-магазина по продаже наркотиков. В мае 2024 года он передал покупателю более 3 граммов запрещенных веществ.

Позже сотрудники полиции обнаружили в оборудованном им тайнике свыше 450 граммов наркотиков, включая гашиш, мефедрон и производные эфедрона, предназначенные для сбыта.