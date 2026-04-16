Россияне стали чаще жаловаться на перегрев смартфонов из-за VPN

Россияне начали чаще обращаться в сервисные центры с жалобами на перегрев смартфонов при постоянно включенном VPN. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным сервисов по ремонту, при использовании VPN возрастает нагрузка на модем и устройство, что приводит к более быстрому разряду батареи и повышению температуры смартфона.

Специалисты отмечают, что в ряде случаев это считается нормальной реакцией устройства, однако перегрев и ускоренный износ аккумулятора могут быть связаны не только с VPN, но и с общим состоянием телефона.