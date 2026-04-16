Россияне с ожирением теперь могут получить хирургическую помощь по ОМС

Теперь такие операции можно сделать бесплатно по полису ОМС. Накануне журнал Science Daily писал, что ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин: первые чаще страдают от висцерального жира и проблем с печенью, вторые — от воспалений и повышенного холестерина. Исследователи связывают это с гормонами, иммунитетом и распределением жировой ткани.