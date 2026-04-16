Россиянам назвали признаки клиник, в которых завышают чеки

Отмечается, что первым признаком завышенных цен в клиниках считается заманивание пациентов обещаниями бесплатного чекапа, льготного обследования по квоте или скидки. Медики могут пугать посетителя страшным диагнозом сразу после первого анализа. Пациента приглашают на «бесплатное обследование», на котором врач смотрит в бумаги и сообщает, что пациент практически при смерти. Испуганного человека быстро ведут в соседний кабинет оформлять кредит.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также пациентам могут навязывать ненужные анализы и «уникальные» панели исследований. Особенно это актуально в гинекологии, онкологии, иммунологии

Врачи в таких клиниках используют фразы-триггеры: «Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно», «Акция действует только сегодня», «Без процедур ваше состояние ухудшится»

Предлагают разные кредитные программы или перевести деньги на анонимный счет.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш посоветовал тем, кто уже попал в такую ситуацию, сохранять все чеки, договоры и медицинские выписки. Можно подать письменную претензию руководству клиники. При отсутствии ответа обращайтесь в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратуру.