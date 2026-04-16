Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN

Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN. Об этом сообщают « Ведомости ».

По данным издания, с 15 апреля некоторые компании стали не просто предупреждать о возможных сбоях, а полностью ограничивать доступ при использовании VPN.

Ранее речь шла преимущественно о технических трудностях — например, медленной загрузке из-за особенностей работы VPN-соединения.

Отмечается, что ограничения доступа при включенном VPN, например, появляются у сервисов «Яндекса». Представитель Wildberries подтвердил, что компания уведомляла пользователей о возможных проблемах.