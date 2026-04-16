Препарат по экстренному повышению глюкозы для диабетиков вернется в Рязань в мае

Препарат по экстренному повышению глюкозы для диабетиков «Глюкаген-гипокид» вернется на полки рязанских аптек в конце мая. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Пшенников в ходе своего публичного отчета 16 апреля.

Пропажа препарата из аптек по всей России обсуждалась в феврале 2026 года. Зампредседателя правительства пояснил, что отсутствие связано с тем, что он зарубежного производства, лекарство — единственное в своем роде.

«Препарат [продается] в России с 2008 года. Спрос на него в последние несколько лет резко вырос. Мы связались с производителями и поставщиками — он появится на полках в конце мая. Но есть очень важный ньюанс: этот препарат не для лечения диабета, а для купирования ситуаций гипогликемии — когда глюкозы в крови мало. Вам любой диабетик лучше эндокринолога скажет, что поднять уровень сахара можно с помощью конфеты или сладкого компота», — рассказал министр.

По его словам, препарат в основном используют родители для детей с диабетом 1 типа. Часто лекарство не используют, но оно есть в наличии для безопасности.

Александр Пшенников подчеркнул, что в регионе работает 21 школа для диабетиков, туда можно обратиться по любому вопросу.