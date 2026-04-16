Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
575
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 868
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 741
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 212
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Препарат по экстренному повышению глюкозы для диабетиков вернется в Рязань в мае
Препарат по экстренному повышению глюкозы для диабетиков «Глюкаген-гипокид» вернется на полки рязанских аптек в конце мая. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Пшенников в ходе своего публичного отчета 16 апреля.

Пропажа препарата из аптек по всей России обсуждалась в феврале 2026 года. Зампредседателя правительства пояснил, что отсутствие связано с тем, что он зарубежного производства, лекарство — единственное в своем роде.

«Препарат [продается] в России с 2008 года. Спрос на него в последние несколько лет резко вырос. Мы связались с производителями и поставщиками — он появится на полках в конце мая. Но есть очень важный ньюанс: этот препарат не для лечения диабета, а для купирования ситуаций гипогликемии — когда глюкозы в крови мало. Вам любой диабетик лучше эндокринолога скажет, что поднять уровень сахара можно с помощью конфеты или сладкого компота», — рассказал министр.

По его словам, препарат в основном используют родители для детей с диабетом 1 типа. Часто лекарство не используют, но оно есть в наличии для безопасности.

Александр Пшенников подчеркнул, что в регионе работает 21 школа для диабетиков, туда можно обратиться по любому вопросу.