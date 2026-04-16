Пациента ОКБ имени Семашко эвакуировали из-за условного пожара

В ОКБ имени Н. А. Семашко прошло противопожарное учение. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава. Плановое учение по отработке действий при возникновении пожара состоялось 16 апреля. Согласно легенде, нужно было эвакуировать пациента из здания. «Медицинский персонал и задействованные службы продемонстрировали высокий уровень готовности: все действия выполнялись оперативно, грамотно и слаженно. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности пациентов и соблюдению алгоритмов эвакуации», — отметили в минздраве.