Над регионами РФ за ночь сбили более 200 беспилотников, погибли двое детей

За ночь средства ПВО сбили над регионами РФ 207 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке БПЛА в Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет, пострадали ещё двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь. Также в результате падения обломков в Туапсе повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За ночь средства ПВО сбили над регионами РФ 207 украинских беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке БПЛА в Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет, пострадали ещё двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате падения обломков в Туапсе повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.