Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
575
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 868
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 741
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 212
На набережной реки Шача в Рязанской области установят фигуры животных из травы
На установку дополнительных малых архитектурных форм на набережной реки Шача в Шацком округе выделили 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. На территории набережной установят семь арок со светодиодной подсветкой, урны для раздельного сбора мусора, металлические велопарковки. Планируется подготовить следующие декоративные фигуры: «Карета с лошадьми», «Мишки в лесу», «Лось», «Медведь малый», «Медведь», «Медведь большой», «Белка».

На установку дополнительных малых архитектурных форм на набережной реки Шача в Шацком округе выделили 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы выполнят согласно утвержденной концепции «На пути к истоку». На территории набережной установят семь арок со светодиодной подсветкой, урны для раздельного сбора мусора, металлические велопарковки.

Кроме того, на благоустроенной территории появятся топиари — фигуры для украшения садов и парков. В документах отмечается, что топиари выполнят из прочного каркаса и используют всесезонное покрытие из искусственной травы.

Планируется подготовить следующие декоративные фигуры: «Карета с лошадьми», «Мишки в лесу», «Лось», «Медведь малый», «Медведь», «Медведь большой», «Белка».

Установку МАФ завершат до 14 октября 2026 года.

Заказчик — администрация Шацкого муниципального округа.

Ранее сообщалось, что на благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили более 100 миллионов рублей.

По информации из документов, подрядчик уложит новое покрытие установит освещение, высадит деревья и кустарники, обустроит смотровые башки, беседки и качели.