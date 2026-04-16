На набережной реки Шача в Рязанской области установят фигуры животных из травы

На установку дополнительных малых архитектурных форм на набережной реки Шача в Шацком округе выделили 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. На территории набережной установят семь арок со светодиодной подсветкой, урны для раздельного сбора мусора, металлические велопарковки. Планируется подготовить следующие декоративные фигуры: «Карета с лошадьми», «Мишки в лесу», «Лось», «Медведь малый», «Медведь», «Медведь большой», «Белка».

На установку дополнительных малых архитектурных форм на набережной реки Шача в Шацком округе выделили 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы выполнят согласно утвержденной концепции «На пути к истоку». На территории набережной установят семь арок со светодиодной подсветкой, урны для раздельного сбора мусора, металлические велопарковки.

Кроме того, на благоустроенной территории появятся топиари — фигуры для украшения садов и парков. В документах отмечается, что топиари выполнят из прочного каркаса и используют всесезонное покрытие из искусственной травы.

Планируется подготовить следующие декоративные фигуры: «Карета с лошадьми», «Мишки в лесу», «Лось», «Медведь малый», «Медведь», «Медведь большой», «Белка».

Установку МАФ завершат до 14 октября 2026 года.

Заказчик — администрация Шацкого муниципального округа.

Ранее сообщалось, что на благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили более 100 миллионов рублей.

По информации из документов, подрядчик уложит новое покрытие установит освещение, высадит деревья и кустарники, обустроит смотровые башки, беседки и качели.