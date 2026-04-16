На набережной реки Шача в Рязанской области установят фигуры животных из травы

На установку дополнительных малых архитектурных форм на набережной реки Шача в Шацком округе выделили 16 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Работы выполнят согласно утвержденной концепции «На пути к истоку». На территории набережной установят семь арок со светодиодной подсветкой, урны для раздельного сбора мусора, металлические велопарковки.
Кроме того, на благоустроенной территории появятся топиари — фигуры для украшения садов и парков. В документах отмечается, что топиари выполнят из прочного каркаса и используют всесезонное покрытие из искусственной травы.
Планируется подготовить следующие декоративные фигуры: «Карета с лошадьми», «Мишки в лесу», «Лось», «Медведь малый», «Медведь», «Медведь большой», «Белка».
Установку МАФ завершат до 14 октября 2026 года.
Заказчик — администрация Шацкого муниципального округа.
Ранее сообщалось, что на благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили более 100 миллионов рублей.
По информации из документов, подрядчик уложит новое покрытие установит освещение, высадит деревья и кустарники, обустроит смотровые башки, беседки и качели.