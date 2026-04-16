Минздрав обновил правила оформления больничных

Согласно приказу ведомства, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сохранить право на получение пособия, даже при условии работы у другого страхователя. В документе также уточняется, что оформление листка нетрудоспособности станет доступно для самозанятых граждан.

Минздрав обновил правила оформления больничных. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приказу ведомства, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сохранить право на получение пособия, даже при условии работы у другого страхователя.

В документе также уточняется, что оформление листка нетрудоспособности станет доступно для самозанятых граждан.