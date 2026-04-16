Минздрав: через некипяченую воду можно заразиться ротавирусом и гепатитом А

Употребление некипяченой водопроводной воды грозит заражением ротавирусами, норовирусами, вирусами гепатита А, а также бактериями (включая патогенную кишечную палочку) и паразитами. Об этом сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин. По словам эксперта, это может вызвать кишечные инфекции с диареей, рвотой, температурой и быстрым обезвоживанием, что особенно опасно для детей и пожилых.

По словам эксперта, это может вызвать кишечные инфекции с диареей, рвотой, температурой и быстрым обезвоживанием, что особенно опасно для детей и пожилых. При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или температуры врач советует немедленно обращаться за помощью и не принимать противодиарейные препараты без консультации.