МЧС доставило выездную ярмарку в отрезанное половодьем Заокское
В Рязанской области сотрудники МЧС России доставили выездную ярмарку в село Заокское, отрезанное из-за весеннего половодья. Из-за подъема воды ряд населенных пунктов региона временно остался без автомобильного сообщения. Чтобы обеспечить жителей продуктами, администрация Рязанского муниципального округа организовала выездную торговлю.
Продукты питания доставили на двух плавающих транспортерах МЧС России.