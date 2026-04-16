Криптобиржу Grinex взломали — с кошельков россиян похитили более миллиарда
Предположительно, криптобиржу взломали западные спецслужбы, сказано в публикации. «Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств», — сообщили в Grinex. Отмечается, что информация о взломе передана в правоохранительные органы.
