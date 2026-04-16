ХК «Рязань-ВДВ» проведет очередной матч четвертьфинала чемпионата России по хоккею во Дворце спорта «Олимпийский»

В ¼ финала «Рязань-ВДВ» проводит серию игр на вылет против команды «Нефтяник» из Альметьевска (Республика Татарстан). Две первых встречи рязанцы провели в гостях, где им удалось одержать победу в одном из матчей. После этого команды отправились в Рязань — третий матч серии, прошедший 14 апреля, завершился со счетом 3:4 в пользу «Нефтяника». Четвертая игра состоится уже в этот четверг, 16 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 19:00.

ХК «Рязань-ВДВ» проведет очередной матч четвертьфинала чемпионата России по хоккею во Дворце спорта «Олимпийский». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В ¼ финала «Рязань-ВДВ» проводит серию игр на вылет против команды «Нефтяник» из Альметьевска (Республика Татарстан). Две первых встречи рязанцы провели в гостях, где им удалось одержать победу в одном из матчей. После этого команды отправились в Рязань — третий матч серии, прошедший 14 апреля, завершился со счетом 3:4 в пользу «Нефтяника». Четвертая игра состоится уже в этот четверг, 16 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 19:00.

В сегодняшнем важнейшем матче нашим спортсменам просто необходима поддержка болельщиков, для которых традиционно будут разыграны памятные призы от клуба и его партнеров. Билеты можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» и по ссылке: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/

