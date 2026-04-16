«Госуслуги» перестали работать с VPN у некоторых пользователей

Пользователи сообщают о сбоях в работе «Госуслуг» при использовании VPN. При попытке входа появляется сообщение об ограничении доступа «по соображениям безопасности» или ошибка о отсутствии интернета. Отмечается, что проблемы могут возникать не только у пользователей с VPN, но и у тех, кто заходит на «Госуслуги» из-за рубежа.

Пользователи сообщают о сбоях в работе «Госуслуг» при использовании VPN.

При попытке входа появляется сообщение об ограничении доступа или ошибка об отсутствии интернета.

Как ранее сообщал РБК, Минцифры обсуждало с крупными компаниями необходимость ограничить доступ к сервисам при использовании VPN. Предполагалось, что такие меры начнут действовать с 15 апреля.

Отмечается, что проблемы могут возникать не только у пользователей с VPN, но и у тех, кто заходит на «Госуслуги» из-за рубежа.