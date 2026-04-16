ЦБ намерен поставить точку в росте цен в России

Банк России намерен в 2026 году завершить период высокой инфляции и стремится снизить ее до 4%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи, пишет РБК.

По ее словам, регулятор не будет добиваться этого показателя «любой ценой», чтобы не создавать дополнительных рисков для экономики.

Также в ЦБ указали, что российская экономика впервые столкнулась с дефицитом рабочей силы, а бюджетный импульс пока остается высоким.

Кроме того, регулятор видит проинфляционные риски, связанные с возможными перебоями поставок через Ормузский пролив.

