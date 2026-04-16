Более 4 000 женщин и новорожденных в Рязанской области получили услуги по родовым сертификатам Соцфонда

Отмечается, что родовый сертификат позволяет оплатить наблюдение в женской консультации, помощь в родах и послеродовой период, а также профосмотры ребенка до года. Он оформляется в электронном виде — бумажный бланк не нужен. Получить его можно на любом сроке беременности в консультации, роддоме или детской поликлинике (если ребенка прикрепили в первые три месяца). Будущая мама сама выбирает клинику в системе ОМС. Средства с сертификата не снимаются — Соцфонд перечисляет их напрямую в медучреждения.

