Более 10 нарушений выявили у водителей автобусов за сутки в Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Рязанской области оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на предотвращение ДТП с пассажирским транспортом и пресечение нарушений законодательства. За минувшие сутки инспекторы выявили более 10 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

