Александр Пшенников: вертолету санавиации мешают атаки украинских БПЛА

Зампред рязанского правительства Александр Пшенников связал снижение числа вылетов вертолета санавиации в 2025 году в регионе с атаками вражеских беспилотников. Об этом он заявил на своем публичном отчете 16 апреля.

По словам Пшенникова, в 2026 году уже было 17 вылетов вертолета санавиации в Рязанской области для 17 пациентов. Перевезли 14 взрослых и 3 детей. В 2025 году совершили 79 эвакуаций — это, по словам министра здравоохранения, меньше, чем в 2024 году.

«На это есть объективные причины. Все мы получаем СМС о ракетной и беспилотной опасности. Если приходит такое сообщение, небо закрывается. Мы могли бы использовать вертолет чаще, но бывают ситуации, когда это невозможно. Есть автомобильные трансферы — мы обновили автопарк. Если пострадавших больше одного-двух, время эвакуации может растянуться, а это опасно. Существует „золотой час“ — мы проводили испытания работы в этих условиях. Есть взгляд на будущее: по мере развития медицины катастроф будем делиться информацией», — пояснил Пшенников.

Также зампред правительства рассказал, что Рязанская область продолжит эксперимент по внедрению БПЛА в медицине. Пилотной площадкой для проекта выбрали Спасский округ. По словам Пшенникова, в ходе эксперимента нашли ряд недочетов, который устраняют.

«В регионе появится новый беспилотник для перевозки лабораторных материалов. Операторы разработали для нас модель грузоподъемностью до 30 килограммов — сейчас используется техника с грузоподъемностью до 10 килограммов. Пробовали медицинские сумки, но они не подошли: нарушается аэродинамика. Нам нужны несколько маршрутов — в Касимов, Сасово, Скопин, Шилово, возможно, в Ряжск», — поделился министр.

Зампред правительства уточнил, что будущее за малой авиацией, но при сохранении привычных вариантов.