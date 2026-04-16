Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
13°
Птн, 17
14°
Сбт, 18
14°
ЦБ USD 76.09 0.86 17/04
ЦБ EUR 89.41 0.68 17/04
Нал. USD 77.71 / 76.50 16/04 18:15
Нал. EUR 91.67 / 92.55 16/04 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
593
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 895
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 751
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Александр Пшенников: вертолету санавиации мешают атаки украинских БПЛА
Зампред рязанского правительства Александр Пшенников связал снижение числа вылетов вертолета санавиации в 2025 году в регионе с атаками БПЛА. В 2026 году уже было 17 вылетов вертолета санавиации в Рязанской области для 17 пациентов. Перевезли 14 взрослых и 3 детей. В 2025 году совершили 79 эвакуаций — это, по словам министра здравоохранения, меньше, чем в 2024 году. «На это есть объективные причины. Все мы получаем СМС о ракетной и беспилотной опасности. Если приходит такое сообщение, небо закрывается. Мы могли бы использовать вертолет чаще, но бывают ситуации, когда это невозможно», — пояснил он.

Зампред рязанского правительства Александр Пшенников связал снижение числа вылетов вертолета санавиации в 2025 году в регионе с атаками вражеских беспилотников. Об этом он заявил на своем публичном отчете 16 апреля.

По словам Пшенникова, в 2026 году уже было 17 вылетов вертолета санавиации в Рязанской области для 17 пациентов. Перевезли 14 взрослых и 3 детей. В 2025 году совершили 79 эвакуаций — это, по словам министра здравоохранения, меньше, чем в 2024 году.

«На это есть объективные причины. Все мы получаем СМС о ракетной и беспилотной опасности. Если приходит такое сообщение, небо закрывается. Мы могли бы использовать вертолет чаще, но бывают ситуации, когда это невозможно. Есть автомобильные трансферы — мы обновили автопарк. Если пострадавших больше одного-двух, время эвакуации может растянуться, а это опасно. Существует „золотой час“ — мы проводили испытания работы в этих условиях. Есть взгляд на будущее: по мере развития медицины катастроф будем делиться информацией», — пояснил Пшенников.

Также зампред правительства рассказал, что Рязанская область продолжит эксперимент по внедрению БПЛА в медицине. Пилотной площадкой для проекта выбрали Спасский округ. По словам Пшенникова, в ходе эксперимента нашли ряд недочетов, который устраняют.

«В регионе появится новый беспилотник для перевозки лабораторных материалов. Операторы разработали для нас модель грузоподъемностью до 30 килограммов — сейчас используется техника с грузоподъемностью до 10 килограммов. Пробовали медицинские сумки, но они не подошли: нарушается аэродинамика. Нам нужны несколько маршрутов — в Касимов, Сасово, Скопин, Шилово, возможно, в Ряжск», — поделился министр.

Зампред правительства уточнил, что будущее за малой авиацией, но при сохранении привычных вариантов.