А что в кино? «Петрушка», «Жених с Марса» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедия «Петрушка» (Россия). Повар Петя мечтает попасть в престижный ресторан, но постоянно сомневается в себе. Всё меняется, когда ему помогает ожившая кукла Петрушка. Вместе им предстоит пройти испытания, разобраться в дружбе, любви и помочь Пете поверить в себя.
Фантастическая комедия «Жених с Марса» (Россия). Марсианский принц прилетает на Землю, чтобы найти невесту и спасти свою цивилизацию. После аварийной посадки он знакомится с археологом Ниной и пытается завоевать её сердце, преодолевая земные и космические трудности.
Криминальная комедия «Афера по-русски» (Россия). Два брата после освобождения хотят начать честную жизнь, но снова оказываются втянуты в сомнительное дело. Простая затея быстро превращается в череду смешных и неожиданных проблем, где всё усложняет любовь.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».