Жители Тумы пожаловались на неубранную новогоднюю елку

В поселке Тума Рязанской области местные жители пожаловались на неубранную новогоднюю елку. По словам местных жителей, дерево заметно накренилось и может представлять опасность, особенно для детей. Они отмечают, что на дворе уже середина весны, однако елка до сих пор не демонтирована.

Об этом они сообщили в группе «Подслушано Тума».

По словам жителей, дерево заметно накренилось и может представлять опасность, особенно для детей.

«Ходят маленькие дети, она может упасть на них», — пишут в соцсетях, призывая администрацию принять меры.

Жители отмечают, что на дворе уже середина весны, однако елка до сих пор не демонтирована.