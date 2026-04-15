Жители Скопина заявили о случаях нападения бродячей собаки

В районе «Радуги» в Скопине бродячая собака неоднократно нападала на людей. Об этом сообщили местные жители в группе «Скопингаген». По их словам, в результате нападений пострадали две женщины. Обе обратились за медицинской помощью в больницу.

Жители просят принять меры для решения проблемы с безнадзорными животными в районе.