Жители Рязанской области получили помощь от прокурора и министра труда

В Рязани прошел совместный прием граждан, на котором первый заместитель прокурора области Антон Шумский и министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский ответили на вопросы жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Прием прошел в «Комплексном центре социального обслуживания населения „Семья“».

На встречу пришли люди с различными проблемами, связанными с алиментами, жилищно-коммунальными услугами и защитой прав несовершеннолетних. Антон Шумский отметил, что важно быстро реагировать на обращения граждан и обеспечивать доступ к правовой помощи.

Каждому, кто пришел на прием, дали разъяснения по его вопросам. Некоторые проблемы удалось решить прямо на месте, а по другим вопросам, требующим дополнительной проверки, прокуратура возьмет ситуацию под контроль.