Жители деревни Соколовка пожаловались на сливаемые на дорогу отходы

Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». «Дороги превратили в помойку в деревне Соколовка», — пишут они. По словам очевидцев, с начала апреля неизвестные сливают отходы прямо на дороги. Отмечается, что тропинки затоплены на участке около 600 метров. «Территория остаётся в антисанитарном состоянии», — уточняют жители.

