За ночь над Россией силы ПВО сбили 85 беспилотников

В течение ночи, с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля, силы ПВО России ликвидировали 85 украинских беспилотников, как сообщает министерство обороны РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Республикой Крым и в акваториях Азовского и Черного морей.