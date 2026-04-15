Водитель отсудил у дорожников 90 000 рублей за яму на трассе М-5 в Сасовском районе

Владелец легкового автомобиля обратился в суд после того, как на трассе М-5 в Сасовском районе его машина наехала на выбоину размером 1×0,64×0,1 м. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского областного суда.

Дорожных знаков или ограждений на участке не было. Дорога находится в зоне ответственности ФКУ «Большая Волга». Стоимость ремонта по экспертизе составила 80 000 рублей. Октябрьский районный суд Рязани постановил выплатить истцу возмещение ущерба, расходы на экспертизу, эвакуатор и судебные издержки — всего более 90 000 рублей. Областной суд оставил решение в силе.