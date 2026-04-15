В Соцфонде рассказали о повышении маткапитала в этом году

В 2026 году в России проиндексировали материнский капитал. Как сообщает пресс-служба Социального фонда РФ, размер выплаты на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей, а маткапитал на двух детей увеличен до 963 тысяч рублей. По информации фонда, доплата на второго ребенка превысила 234 тысячи рублей. Изначально право на получение финансовой помощи имели только родители двоих детей, однако позже сертификат стали выдавать и на первенцев.

Отмечается, что фонд оформляет выплату только один раз. Если семья еще не получала сертификат на первого или второго ребенка, родители могут оформить его на третьего и следующих детей.