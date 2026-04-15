В Скопинском округе усилили меры безопасности перед майскими праздниками

В Скопинском округе провели заседания антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основное внимание уделили обеспечению безопасности в преддверии майских праздников. Обсуждались меры защиты социально значимых объектов и организация безопасного проведения массовых мероприятий.

В Скопинском округе провели заседания антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава округа Михаил Ромодин.

Также были затронуты вопросы противодействия незаконной миграции и обороту оружия, а также усиления профилактической работы.

Отдельно рассмотрели подготовку к купальному сезону и летнему детскому отдыху, включая обследование пляжей, обучение спасателей и меры пожарной безопасности в лагерях.

Фото: соцсети Михаила Ромодина.