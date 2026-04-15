В школах увеличат часы на историю, а обществознание начнут учить только с 9 класса

В школах увеличат часы на историю, а обществознание начнут учить только с 9 класса. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. Он сообщил, что количество часов на историю в школах вырастет за счет перераспределения времени с обществознания. Со следующего учебного года обществознание будут изучать только с 9 класса, а высвободившиеся часы отдадут истории.

Также подготовили линейку единых госучебников по истории для 5-11 классов и по обществознанию для 9-11 классов.