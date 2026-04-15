В селе под Рязанью наладили продажу лекарств после вмешательства прокуратуры

В Сасовском районе в фельдшерско-акушерском пункте села Пичикиряево организовали розничную продажу лекарств после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что ФАП, входящий в структуру Сасовской ЦРБ, имел лицензию на продажу медикаментов, однако фактически они там не реализовывались. Из-за этого местные жители были вынуждены ездить за лекарствами более чем за 60 км — в Сасово или в населенные пункты Мордовии.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать медучреждение организовать продажу препаратов. Суд удовлетворил иск.

В настоящее время розничная торговля лекарствами в ФАПе налажена.