В Ряжске две женщины обокрали супермаркет

В полицию обратились представители супермаркета. Они рассказали, что две женщины набрали упаковки с мясными консервами, сырами и другими деликатесами в сумки и скрылись не оплачивая товар. Продавцы не остановили женщин, испугавшись агрессии. Полицейские задержали подозреваемых по описанию внешности. Ими оказались местные жительницы в возрасте 27 и 36 лет. Похищенное изъяли. Ранее старшую из задержанных осудили за мошенничество. Решается вопрос о возбуждении в отношении женщин уголовного дела.

