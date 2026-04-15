В Рязанской области заметили первых майских жуков
Жители поселка Ермишь Рязанской области вечером 14 апреля заметили первых майских жуков. Об этом пишет ИД «Пресса». По словам очевидцев, насекомые появились раньше обычного срока.
«Сначала даже не понял, что такое жужжит. Присмотрелся — майский жук. За ним — еще один», — рассказал местный житель.
Предполагается, что раннее появление жуков связано с теплой погодой.