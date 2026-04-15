В Рязанской области составили 25 протоколов за отказ пускать газовщиков в квартиры

С начала года Госжилинспекция оформила 25 протоколов на собственников, которые не обеспечили допуск специалистов газораспределительных организаций для проверки газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Еще более 55 квартировладельцам направили уведомления о необходимости явиться в инспекцию для составления протоколов. За отказ пускать газовщиков гражданам грозит штраф от 5 до 10 000 рублей, должностным лицам — от 25 до 100 000, юридическим — от 200 до 500 000 рублей.