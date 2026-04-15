В Рязанской области полиция задержала мужчину, хранившего в сарае винтовку

В селе Сысои Сараевского района полиция обнаружила винтовку у 50-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники узнали, что мужчина прячет оружие в своем сарае, и решили проверить информацию. На чердаке они нашли однозарядную винтовку ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, которая была пригодна для стрельбы.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад нашел винтовку в лесу и решил спрятать ее. Полиция изъяла оружие и задержала его владельца.

Теперь ему грозит уголовное дело, по которому он может получить до 5 лет тюрьмы.