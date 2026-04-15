В Рязанской области по требованию прокуратуры привели в порядок стенд с портретами героев войны

Прокуратура Ряжского района проверила состояние мемориального стенда на улице Энгельса и обнаружила, что металлическое основание проржавело, а полотно с портретами героев Великой Отечественной войны порвано — часть его лежала на земле. В адрес главы администрации внесли представление. В итоге памятный стенд восстановили.

